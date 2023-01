Monza-Inter, problema fisico anche per Barella: le sue condizioni

Dopo Hakan Calhanoglu (vedi articolo) anche Nicolò Barella costretto ad uscire dal terreno di gioco di Monza-Inter a causa di un problema fisico. Le sue condizioni.

PROBLEMA FISICO – Anche Nicolò Barella è uscito dal campo per via di un problema fisico. Il centrocampista ha lasciato il terreno di gioco, sostituito al 63′ da Roberto Gagliardini. Per il giocatore sardo si dovrebbe trattare di un leggero fastidio.