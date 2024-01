Monza-Inter probabili formazioni 20ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Monza-Inter in Serie A nel weekend per ripartire dopo il giro di boa e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per la prima giornata del girone di ritorno dopo aver chiuso la prima metà del torneo da capolista a quota 48 punti. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso l’U-Power Stadium (Stadio “Brianteo”, ndr) di Monza per la partita della 20ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Monza-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

MONZA (3-4-2-1): 23 Sorrentino; 33 D’Ambrosio, 22 Pablo Marì, 5 Caldirola; 19 Birindelli, 6 Gagliardini, 32 Pessina ©, 84 Ciurria; 28 Colpani, 21 Valentin Carboni; 47 Dany Mota.

A disposizione: 1 Lamanna, 66 Gori; 2 Donati, 4 Izzo, 8 Akpa-Akpro, 9 Colombo, 13 Pedro Pereira, 18 Bettella, 24 Maric, 27 D. Maldini, 38 Bondo, 77 Kyriakopoulos, 80 S. Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino

Diffidati: Birindelli e Gagliardini.

Squalificato: 17 Papu Gomez (doping, ndr).

Indisponibili e/o non convocati: 16 Di Gregorio; 7 Machin, 10 Caprari, 44 Andrea Carboni, 46 Cittadini, 61 Ferraris.

Altri giocatori: –

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Valutazioni in difesa per Palladino, che potrebbe optare per una sorpresa in mezzo al posto di Pablo Marì: l’ex Gagliardini. A centrocampo Akpa-Akpro e Bondo si candidano per un’eventuale maglia da titolare, mentre sulla trequarti c’è attesa per l’utilizzo di Valentin Carboni dal 1′ alle spalle di Dany Mota, costringendo Colombo alla panchina.

Probabili formazioni Serie A: Monza-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Barella e Calhanoglu.

Squalificati: –

Indisponibile e/o non convocato: 7 Cuadrado.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 44 Stabile, 47 Kamate, 48 Guercio, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: In difesa possibile turno di riposo per Acerbi, che può lasciare il ruolo di perno centrale a de Vrij. A centrocampo Darmian si candida per scendere in campo dal 1′ sulla fascia destra, con Dumfries – non ancora al meglio – inizialmente in panchina.