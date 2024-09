Monza-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi riparte da una certezza – TS

Monza-Inter sarà l’ultima sfida di oggi domenica 15 settembre in Serie A: queste le probabili formazioni del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi e di quello dei brianzoli Alessandro Nesta.

LA SFIDA – Monza-Inter sarà Alessandro Nesta contro Simone Inzaghi, lo scontro tra due ex compagni di squadra alla Lazio. Per l’occasione, il tecnico piacentino dovrebbe optare per un turnover “misurato“, con l’obiettivo di far riposare a dovere alcuni uomini in vista delle successive sfide contro il Manchester City, in Champions League, e il Milan, in Serie A. La prima “settimana di fuoco” di questa stagione dei nerazzurri sta per iniziare. I meneghini non intendono farsi trovare impreparati.

Monza-Inter, le probabili formazioni:

LE SCELTE – Secondo quanto riferito da TuttoSport, Inzaghi dovrebbe ripartire da Marcus Thuram, al cui fianco potrebbe esserci dal primo minuto Lautaro Martinez, alla ricerca del primo gol in stagione. A centrocampo possibile una piccola rivoluzione, con Kristjan Asllani e Davide Frattesi pronti a far rifiatare Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Per quanto riguarda i brianzoli, Nesta non ha recuperato Samuele Birindelli ma può contare su un Dani Mota pronto a partire dal primo minuto. Definiti gli altri due componenti del reparto offensivo dei lombardi in Monza-Inter: Daniel Maldini e Milan Đurić.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.