Monza-Inter, le probabili formazioni per la 4ª giornata di Serie A

Monza-Inter si giocherà alle ore 20.45 all’U-Power Stadium per la quarta giornata di Serie A: queste le probabili formazioni per la partita di oggi.

MONZA-INTER, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Dopo il 2-2 contro la Fiorentina, Alessandro Nesta è ancora a caccia della prima vittoria sulla panchina del club brianzolo. Per farlo il tecnico si affida al recuperato Dani Mota insieme a Daniel Maldini, che agiranno alle spalle della punta Milan Djuric. In difesa, invece, prevista la titolarità per Andrea Carboni, che dovrà prendere il posto dell’assente Samuele Birindelli. In panchina, almeno dall’inizio, l’ex nerazzurro Stefano Sensi, con il centrocampo che vedrà la presenza di Pereira, Pessina, Bondo e Kyriakopoulos.

MONZA-INTER, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Tanti ballottaggi per Simone Inzaghi, che deve mettere mano alle rotazioni in vista dei prossimi impegni contro il Manchester City in UEFA Champions League e contro il Milan nel derby di domenica prossima. In difesa non dovrebbero esserci cambi, mentre a sinistra Federico Dimarco può lasciare il posto a Carlos Augusto, alla prima da titolare in stagione. Due i cambi previsti a centrocampo, con Kristjan Asllani e Davide Frattesi pronti a far rifiatare Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, mentre è confermato Henrikh Mkhitaryan. A destra Matteo Darmian favorito su Denzel Dumfries, mentre in attacco non sono previste sorprese con la coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez.

Monza-Inter, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Dani Mota, Maldini; Djuric

In panchina: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, D’Ambrosio, Sensi, Valoti, Bianco, Caprari, Forson, Maric, Vignato, Petagna.

Allenatore: Alessandro Nesta

Indisponibili: Cragno (infortunato), Ciurria (infortunato), Birindelli (infortunato).

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, Zielinski, Arnautovic, Correa, Barella, Calhanoglu, Dimarco, Bisseck, Darmian, Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Buchanan (infortunato).

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Palermo – Yoshikawa, Marcenaro; VAR Aureliano; A. VAR Fabbri)