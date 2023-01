Monza-Inter, la probabile formazione di Palladino. Ballottaggi? – TS

L’Inter giocherà questa sera in trasferta contro il Monza. Raffaele Palladino deciderà soltanto negli ultimi istanti i suoi undici titolari. Intanto, secondo Tuttosport, questa potrebbe essere la formazione dei brianzoli per superare i nerazzurri.

IMPRESA – Il Monza è alla ricerca di una grande impresa, così come accaduto alcuni mesi fa. La prima storica vittoria del club in Serie A è arrivata proprio contro la Juventus, beffata dal gol di Gytkjaer. L’Inter di Simone Inzaghi è pronta per il test, l’obiettivo è mettere pressione al Napoli capolista. Raffaele Palladino vorrebbe invece dare continuità al risultato di Firenze. Il pareggio contro la Fiorentina ha dato enorme fiducia ai brianzoli, che si affideranno al loro capocannoniere inedito, Carlos Augusto, autore di 4 reti da esterno sinistro. Il tecnico del Monza ha dimostrato profondo rispetto per l’Inter in conferenza stampa, ma la battaglia sarà dura questa sera. I ballottaggi sono diversi in attacco, a centrocampo però scelte obbligate a causa delle assenze di Stefano Sensi e Nicolò Rovella. La probabile formazione dei biancorossi sarà: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Caprari, Mota Carvalho, Ciurria.

fonte: Tuttosport – Gianluca Scaduto