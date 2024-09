Monza-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: Champions League un fattore

In vista di Monza-Inter, Simone Inzaghi potrebbe optare per del turnover in considerazione della sfida di Champions League contro il Manchester City del 18 settembre.

LA SFIDA – Monza-Inter sarà la quarta gara di questa stagione di Serie A per le squadre lombarde. I nerazzurri arrivano al match dopo la convincente vittoria contro l’Atalanta per 4-0, mentre i brianzoli intendono riconfermarsi solo sul piano del rendimento dopo la buona prestazione con la Fiorentina. In quest’ultima sfida, infatti, la squadra allenata da Alessandro Nesta è stata avanti per 2-0 al Franchi, non riuscendo però a conservare il vantaggio a causa del pareggio allo scadere di Robin Gosens.

Monza-Inter, la probabile formazione:

RECUPERO IMPORTANTE – Per l’Inter ci sarà Nicolò Barella, centrocampista che ha saltato gli impegni con la Nazionale a causa di un problema al setto nasale risolto con un’operazione svolta in settimana. Ora, l’italiano potrà tornare a disposizione di mister Simone Inzaghi in vista del derby lombardo contro la squadra di Nesta. Per il resto, ci si attende qualche cambio in considerazione del successivo impegno in Champions League contro il Manchester City di martedì 18 settembre. Soprattutto per quanto riguarda il reparto di centrocampo, con la sicura eccezione rappresentata dalla riconferma dell’armeno fedelissimo di Inzaghi.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.