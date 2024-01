Monza-Inter, prima della Supercoppa Italiana c’è da fare il massimo

Monza-Inter avvia il girone di ritorno di Serie A ma è anche l’ultima prima della Supercoppa Italiana. Alle ore 20.45 all’U-Power Stadium vietato sbagliare, dato che nella prossima giornata non ci sarà partita di campionato.

PUNTI DA INCAMERARE – Monza-Inter anticipa la trasferta in Arabia Saudita e la rogna dal calendario. Andare a fare la Supercoppa Italiana non è certo un male, ma la collocazione del recupero contro l’Atalanta dopo il big match con la Juventus impedisce alla squadra di Simone Inzaghi di avere il destino nelle proprie mani per arrivare in testa al derby d’Italia. Nemmeno vincendo stasera e fra due settimane a Firenze l’Inter avrebbe il primato garantito, avendo i bianconeri tre partite anziché due e pure piuttosto morbide. Per evitare distacchi peggiori necessario in ogni caso fare il proprio oggi, per poi andare senza rimpianti a giocarsi il primo trofeo stagionale. Ma il Monza di certo non stenderà il tappeto rosso.

ULTIMA FATICA – Per Monza-Inter occhi aperti su Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Sono entrambi diffidati e il nuovo regolamento li porterebbe a scontare la squalifica in caso di ammonizione oggi non contro la Lazio in Supercoppa Italiana, ma contro la Fiorentina tra due settimane. Un guaio potenziale, da evitare cercando di non farli ammonire né oggi né alla prossima. Non è (di nuovo) al meglio Denzel Dumfries, col previsto rientro di Matteo Darmian che col Verona era subentrato causando il rigore poi sbagliato da Thomas Henry al 99′. Nel Monza Raffaele Palladino punta sui tanti ex in formazione, fra cui il prestito Valentin Carboni in gran spolvero. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Monza-Inter: collegamenti in diretta con l’inviato allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.