Monza-Inter, prende piede quest’idea: la probabile formazione di Inzaghi – CdS

Monza-Inter rappresenterà la sfida iniziale del trittico di sfide che vedranno protagonisti i nerazzurri nel giro di una settimana: Simone Inzaghi sembra avere definito in maniera chiara la sua formazione.

LA SFIDA – Monza-Inter vedrà la formazione nerazzurra e quella della Brianza impegnate stasera 15 settembre alle ore 20:45 allo stadio U-Power. I meneghini si presentano alla sfida con la volontà di ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato, provando a marcare una prima distanza rispetto alla Juventus. I bianconeri sono stati fermati sullo 0-0 dall’Empoli di Roberto D’Aversa, consentendo così alla rivale di tentare di superarli per la prima volta in questa stagione di Serie A.

Monza-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Il Corriere dello Sport condivide l’impostazione di TuttoSport in merito alla ripartizione del turnover da parte del tecnico Simone Inzaghi. Anche gli uomini inseriti dal primo minuto coincidono nelle due probabili indicate nell’edizione odierna dai due giornali. Ci si attende, quindi, due cambi in difesa e a centrocampo. Nessuna novità sugli esterni e in attacco.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.