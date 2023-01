Monza-Inter, pesa l’errore dell’arbitro ma la squadra di Inzaghi si fa male da sola – CdS

Monza-Inter termina sul risultato di 2-2 con i nerazzurri due volte in vantaggio e due volte raggiunti. Pesa l’errore dell’arbitro Sacchi però, secondo quanto precisato dal Corriere dello Sport, la squadra allenata da Simone Inzaghi si fa male da sola, soprattutto nel secondo tempo.

SI FA MALE – Dopo la vittoria sul Napoli e le rinnovate ambizioni scudetto, l’Inter si rovina da sola non andando oltre il pareggio a Monza. Anche vero che se Sacchi non si fosse inventato un fallo, fischiando pure in anticipo e disinnescando il VAR, l’Inter avrebbe trovato il terzo gol con Francesco Acerbi. Ma è altrettanto vero che la squadra allenata da Simone Inzaghi ha fatto poco per meritarsi la vittoria. La difesa da trasferta è sempre più un caso, con altre due reti subite che fanno salire il totale a 20 in sole 9 gare. E stavolta l’attacco non è bastato per rimediare, come era accaduto invece a Bergamo, contro l’Atalanta, o a Firenze. In coincidenza con i cambi, l’Inter comincia a scomparire in campo, consegnando la partita al Monza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno