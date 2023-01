Monza-Inter, una partita dalle mille storie per continuare a vincere

L’Inter tornerà in campo già tra pochi giorni. La squadra di Simone Inzaghi andrà in trasferta, se così si vuole chiamare, per giocare contro il Monza in un match dalle mille storie. Da Di Gregorio a Sensi, da Galliani a Berlusconi.

EX – Questo sabato l’Inter tornerà in campo per affrontare il Monza di Raffaele Palladino. Una delle più grandi sorprese delle ultime giornate è alla ricerca di punti contro i nerazzurri, che dal canto loro vorrebbero confermare la vittoria con il Napoli. La partita dell’U-Power Stadium sarà ricca di intrecci e rimandi storici. In campo ci sarà un ex dell’Inter con la maglia dei brianzoli: Michele Di Gregorio. Il portiere ha conquistato il posto sorprendentemente in questa stagione ai danni di Alessio Cragno e sta diventando un protagonista dei biancorossi. C’è anche un giocatore in prestito secco che avrà la possibilità di tornare il prossimo anno a Milano, ossia Stefano Sensi, ma è alle prese con un grave infortunio.

Inter, vecchi ricordi da affrontare

DERBY – La vera storia alle spalle di questa partita riguarda la coppia che si trova in cima alla società brianzola: Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. I due hanno guidato il Milan durante gli anni di glorie in Europa e hanno reso la compagine rossonera un club internazionale. Il presidente attuale del Monza ha prima salvato il Milan dal fallimento, poi ha vinto addirittura 29 trofei in 31 anni, dal 1986 al 2017. Sono state numerose in quegli anni le sfide contro l’Inter e proprio questo sabato si riproporrà questo cult. La squadra di Simone Inzaghi non può assolutamente sbagliare: gennaio dev’essere perfetto per poter sperare ancora nello Scudetto. La vittoria contro il Napoli non basta per cancellare le 5 sconfitte in 16 partite, che condannano ancora l’Inter al quarto posto, proprio dietro i partenopei, il Milan e la Juventus.