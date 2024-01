Monza-Inter, Palladino rinuncia a Carboni? Un altro dubbio – SM

Monza-Inter, sfida in programma sabato alle ore 20.45 all’U-Power Stadium, metterà di fronte l’ottima squadra brianzola contro la capolista di Inzaghi che sente il fiato sul collo della Juventus, distante solo 2 punti. Mentre il tecnico interista si prende il suo tempo, Palladino ha le idee piuttosto chiare: secondo sportmediaset.it, Valentin Carboni, di proprietà nerazzurra, potrebbe partire dalla panchina

DUBBI – Monza-Inter, partita in programma sabato sera all’U-Power Stadium e valevole per la ventesima giornata di Serie A, mette di fronte ai brianzoli la capolista della Serie A, reduce dalla vittoria casalinga con il Verona. Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Di Gregorio, che rivedrà il campo solo a febbraio, mentre per quanto riguarda l’undici iniziale potrebbe optare per Colombo dal 1′ e Valentin Carboni, giocatore di proprietà dell’Inter, inizialmente in panchina. L’altro dubbio è a centrocampo dove si giocano una maglia da titolare Pereira e Birindelli.

Monza-Inter, Palladino schiera due ex Inter dal 1′ mentre Carboni potrebbe essere il jolly a gara in corso

Con Di Gregorio out, in porta per il Monza ci sarà Sorrentino. In difesa Pablo Marì dovrebbe agire da pivot basso mentre al suo fianco agiranno due ex nerazzurri, ovvero Caldirola e D’Ambrosio. L’altro ex Inter, Gagliardini, dopo le gare disputate in posizione arretrata torna a centrocampo insieme a Pessina. Ciurria si trasferisce ancora forzatamente sulla fascia sinistra mentre su quella destra in ballottaggio Pereira e Birindelli, con il primo favorito. In attacco l’altro dubbio di Palladino, che potrebbe optare per Carboni in panchina e un tandem composto da Colpani e Dany Mota Carvalho, a ridosso del terminale offensivo Colombo. Solo panchina per Maldini, neo acquisto del Monza, che troverà certamente spazio a gara in corso.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo.