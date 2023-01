Monza-Inter, Palladino punta sul doppio trequartista? Un ballottaggio – Sky

Monza-Inter è la sfida in programma domani (sabato) alle ore 20.45 all’U-Power Stadium. Mentre Inzaghi pensa a due rientri (vedi ultime), Palladino è orientato a schierare due trequartisti alle spalle di un’unica punta. Di seguito la probabile formazione dei brianzoli secondo Sky Sport

PROBABILI SCELTE – Monza-Inter, sfida in programma sabato alle 20.45 all’U-Power Stadium e valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, metterà di fronte Raffaele Palladino e Simone Inzaghi. Il tecnico del club brianzolo, intervenuto in conferenza stampa (vedi articolo), punta a fermare l’Inter con un sistema di gioco che prevede due trequartisti alle spalle di un’unica punta, che probabilmente sarà Dany Mota. Dunque alle spalle dell’attaccante potrebbero agire Colpani e Caprari. In difesa invece ancora spazio al terzetto Marlon-Caldirola-Izzo, con Pablo Marì ancora dalla panchina. Sulle corsie da una parte è possibile la conferma di Carlos Augusto mentre dall’altra Palladino tiene vivo il ballottaggio tra Ciurria e Birindelli con il primo in vantaggio.

MONZA probabile formazione (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota