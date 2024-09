Monza-Inter (1-1), pagelle: letargo Thuram! Uno supera Dimarco – TS

L’Inter non è andata oltre il pareggio a Monza. I nerazzurri sono apparsi sottotono, recuperando il risultato in extremis. Male Thuram, bene Dimarco e un altro. Monza-Inter pagelle.

IL MIGLIORE – Secondo pareggio di fila in trasferta per l’Inter, che dopo aver fatto 2-2 a Genova, non va oltre l’1-1 sul campo del Monza. I nerazzurri non riescono a giocare la loro miglior partita, infrangendosi contro l’ottima organizzazione tattica e difensiva della squadra di Alessandro Nesta. I brianzoli hanno pure la forza di passare in vantaggio all’81, ma poi Denzel Dumfries ha salvato la Beneamata, ponendo il suo zampino sul cross dell’altro laterale Carlos Augusto. A proposito di Carlos Augusto, è il brasiliano a prendersi la palma di migliore in campo dell’Inter, beccandosi un bel 7 in pagella. Mezzo punto in più di Federico Dimarco e Denzel Dumfries (entrambi 6,5). Poi tante insufficienze per Tuttosport nelle pagelle di Monza-Inter.

Monza-Inter, le pagelle: brutto cinque per la Thu-La

BOCCIATI – Tra i bocciati di Tuttosport in Monza-Inter, c’è sicuramente la Thu-La. Thuram e Lautaro Martinez non si accendono, beccandosi un sonoro 5. Il primo è attivo nei primi minuti, poi entra in letargo; il secondo non sa più segnare. Prestazione da cinque in pagella anche per Pavard, Darmian e Frattesi. Il francese si fa sovrastare da Dany Mota. Poi 5,5 per Asllani, Mkhitaryan e Zielinski. Per quest’ultimo, esordio in nerazzurro. Mentre si becca la sufficienza sia Taremi che de Vrij.

Fonte: Tuttosport – S.P