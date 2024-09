Monza-Inter, Nesta ragiona sui 5 ex: la probabile formazione – TS

Monza-Inter in programma domani sera alle 20.45 allo stadio Brianteo. Nesta ragiona sui cinque ex nerazzurri: probabilmente solo un dal primo minuto. La probabile formazione dei brianzoli.

ULTIME – Domani sera Monza-Inter, match valido per la quarta giornata di campionato. Se in casa nerazzurra, Simone Inzaghi cambierà qualcosina, Alessandro Nesta dovrebbe, invece, confermare praticamente in blocco la squadra che ha pareggiato contro la Fiorentina. Dunque, in avanti presenti il gigante Djuric, supportato dalla qualità del figlio d’arte Maldini e da Dany Mota. A Firenze, il portoghese era assente e al suo posto ha giocato Caprari. Quanto ai cinque ex giocatori nerazzurri, Nesta probabilmente punterà su un solo giocatore: ossia il portiere Stefano Turati.

Monza-Inter, la probabile formazione di Nesta: 1/5 ex dell’Inter dentro

PROBABILE – Vigilia di Monza-Inter, con lo stesso Nesta che oggi in conferenza stampa potrebbe anche sciogliere qualche dubbio di formazione. Gli ex pesanti dell’Inter, D’Ambrosio, Gagliardini, Sensi e Caldirola dovrebbero partire tutti dalla panchina. Mentre, appunto, Turati, che ha avuto un passato nelle giovanili nerazzurre, oltre ad essere un tifoso della Beneamata, difenderà regolarmente i pali del club brianzolo. In difesa, Nesta va verso la conferma del trio Izzo, Pablo Marì e Carboni. In mezzo, Pessina e Bondo, duo giovane ma anche di esperienza e sostanza. La probabile formazione del Monza secondo il Tuttosport.

(3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.