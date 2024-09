Monza-Inter, Nesta punta su 3 ex! Poi bagarre sulla trequarti – CdS

Domenica sera Monza-Inter, sfida valida per la quarta giornata di campionato. Alessandro Nesta, appena due punti in tre partite, recupera un giocatore.

ULTIME – Verso Monza-Inter, posticipo domenicale alle 20.45. Primo test dopo la sosta per la squadra di Simone Inzaghi, che successivamente se la vedrà contro Manchester City e Milan. Oggi ad Appiano Gentile si ricompatterà tutto il gruppo, dopo gli impegni per le nazionali. L’avversario sarà appunto il Monza, che ha raccolto appena due punti durante le prime tre giornate, pareggiando contro Empoli e Fiorentina, ma perdendo in casa alla seconda giornata contro il Genoa. In vista del match contro l’Inter, Nesta potrà contare su un rientro in avanti: ossia quello di Dany Mota. Il portoghese però si giocherà un posto dal primo minuto con Caprari sulla trequarti di campo.

Monza-Inter, Nesta si affida agli ex!

EX – Monza-Inter è anche la sfida dei tanti ex sia da una parte che dall’altra. In casa brianzola, saranno di più: da Roberto Gagliardini a Danilo D’Ambrosio, passando per Stefano Sensi e Luca Caldirola. Più quel Stefano Turati, tifosissimo dell’Inter e con un passato nelle giovanili nerazzurre. Anche nell’Inter, comunque, non mancano gli ex, come Carlos Augusto ma anche Davide Frattesi. Intanto, per Nesta c’è anche da valutazione la condizione di Vignato, mentre è ancora assente Birindelli.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona