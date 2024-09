Monza-Inter, Nesta con una novità sulla trequarti! La probabile formazione

Monza-Inter è la sfida in programma alle 20:45 all’U-power Stadium. In vista del difficile impegno casalingo contro i nerazzurri, Alessandro Nesta punta su un nuovo cambio sulla trequarti a supporto di Djuric unica punta. Di seguito la probabile formazione

LE SCELTE – Monza-Inter sarà l’ultima partita in programma domenica 15 settembre alle 20:45. Alessandro Nesta sfida i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi che avranno come unico obiettivo la vittoria, soprattutto dopo il pareggio della Juventus. Il tecnico brianzolo punta sul ritorno di Dany Mota Carvalho già presente nei convocati: il portoghese potrebbe essere schierato titolare in formazione e sulla trequarti in coppia a Daniel Maldini, con l’obiettivo di supportare Djuric, unico riferimento in attacco. In mezzo al campo, il capitano Matteo Pessina sarà affiancato dal giovane talento Warren Bondo, mentre sugli esterni ci sarà Kyriakoupoulos sulla sinistra e Pedro Pereira sulla destra, entrambi chiamati a spingere e a coprire nelle fasi di transizione. In Monza-Inter, Nesta non sembra voler apportare cambiamenti di formazione nel reparto arretrato, confermando il solido terzetto difensivo composto da Armando Izzo, Pablo Marì e Andrea Carboni.

Monza-Inter, la probabile formazione di Nesta

In campo, nelle prime tre giornate di campionato, il Monza si è schierato con un 3-4-2-1 molto fluido nella trequarti, con uno dei due fantasisti che nel corso della partita sale ad affiancare l’attaccante portando il sistema a diventare un 3-4-1-2.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.