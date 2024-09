Monza, Nesta ha un dubbio. Due nomi per una maglia in vista dell’Inter

In casa Inter si guarda con attenzione al lavoro svolto al Centro Sportivo Berlusconi in vista della sfida contro il Monza. Un match delicato per Inzaghi e i suoi che anticipa il doppio impegno contro Manchester City e Milan .

MATCH – Se da un lato Simone Inzaghi è pronto a scendere in campo con la cavalleria pesante, dall’altro lato in casa Monza si lavora per curare i dettagli in vista del posticipo di domenica sera. Alessandro Nesta, nelle prossime ore, proverà a sciogliere il grande dubbio biancorosso. I brianzoli arriva alla sfida contro l’Inter con due punti in classifica, una sconfitta e due pareggi. Il Monza, dopo il pari all’esordio contro l’Empoli, aveva perso al Brianzeo contro il Genoa. Nell’ultima partita invece, dopo un’ottima gara, il Monza si è arenato al Franchi contro la Fiorentina dopo un pirotecnico 2-2. Allo stesso tempo però, l’Inter va a caccia della prima vittoria stagionale in trasferta. Dopo le due vittorie in casa contro Lecce e Atalanta, i nerazzurri vogliono i primi tre punti lontano da San Siro visto il 2-2 contro il Genoa alla prima giornata.

Monza, due nomi per un posto contro l’Inter

DUBBI – Come anticipato, in casa Monza c’è un grande dubbio di formazione. Alessandro Nesta potrebbe sciogliere i dubbi solo a ridosso della partita e quindi al termine della rifinitura. Tra le file biancorosse c’è un ballottaggio. Il tecnico del Monza rivede Dany Mota dopo lo stop contro la Fiorentina. Adesso però, nasce il dubbio. Spazio al portoghese oppure una maglia da titolare a Gianluca Caprari. In avanti invece spazio a Milan Djuric che guiderà l’attacco dei brianzoli.