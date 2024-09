Monza-Inter, Nesta schiera un ex a sorpresa? Dubbi di formazione

Monza-Inter, domenica alle 20.45, fa ripartire la Serie A per entrambe le squadre dopo la sosta per le nazionali ormai finalmente finita. Nesta, in formazione, può puntare su diversi ex e ce n’è uno in particolare che sta scalando le gerarchie.

OCCHIO ALL’EX – In Monza-Inter potrebbe rivedersi titolare Stefano Sensi. Il centrocampista era già in prestito ai brianzoli nella stagione 2022-2023, poi è tornato in biancorosso a luglio da svincolato facendo un breve periodo di prova prima della firma. Complici i soliti infiniti problemi fisici, finora ha giocato soltanto trentacinque minuti in Coppa Italia. A sorpresa però Alessandro Nesta potrebbe pensarci in vista di domenica, anche perché conosce gli avversari che si troverà davanti. Il ballottaggio è con Warren Bondo, con Matteo Pessina sicuro del posto in mezzo al campo. Non dovrebbe vedersi dal 1′ invece l’altro ex Roberto Gagliardini.

Monza-Inter, Nesta valuta non soltanto Sensi

LE PREFERENZE – Nelle prime partite del Monza si sono alternati in attacco Milan Djuric e Andrea Petagna, con ballottaggio aperto anche per l’Inter. Il bosniaco è favorito, ma l’ex Cagliari ha iniziato lui il campionato da titolare. Dietro la certezza è Daniel Maldini, che ha cominciato bene la stagione, con uno fra Dany Mota e Gianluca Caprari. Sugli esterni qualche dubbio, ma alla fine dovrebbero spuntarla Pedro Pereira e Georgios Kyriakopoulos. Nella difesa a tre, con Nesta che prosegue sul 3-4-2-1 delle scorse due stagioni con Raffaele Palladino, un altro ex come Luca Caldirola è più facile che vada in panchina. Favoriti Pablo Marì come centrale, con braccetti Armando Izzo e Andrea Carboni. In porta il tifoso nerazzurro Stefano Turati, avversario per una sera.

La probabile formazione dei padroni di casa per domenica

L’UNDICI – Questa la probabile formazione di Nesta per Monza-Inter: Turati; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Sensi, Kyriakopoulos; Maldini, Dany Mota; Djuric.