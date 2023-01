Monza-Inter, Lautaro Martinez scalpita mentre la LuLa può attendere!

Monza-Inter si avvicina e Inzaghi sembra aver sciolto i dubbi in attacco, sorprendendo un po’ tutti con la probabile presenza dal 1′ di Lautaro Martinez al posto di Lukaku (vedi articolo). L’argentino ha così la chance di lasciare il segno dopo la conquista del Mondiale mentre la Lu-La può attendere

CAMBIO – Monza-Inter è la partita in programma alle 20.45 all’U-Power Stadium, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Rispetto a quanto filtrava fino a poche ore fa, Simone Inzaghi sembra orientato a cambiare il tandem d’attacco spedendo Romelu Lukaku in panchina a favore di Lautaro Martinez. Al fianco dell’argentino l’intoccabile Edin Dzeko.

Monza-Inter, Lautaro Martinez scalpita mentre la Lu-La può attendere: Parma occasione giusta?

Per Lautaro si tratterebbe della prima presenza dopo la finale del Mondiale vinta con l’Argentina contro la Francia. Il gol per il numero 10 dell’Inter manca dalla sfida di campionato con il Bologna del 9 novembre e certamente Lautaro sarà vogliosissimo di lasciare subito il segno, visto anche il suo ottimo score contro le neopromosse (vedi articolo). In attesa delle scelte ufficiali, possiamo dire che per Inzaghi la Lu-La può attendere. Martedì 10 l’Inter torna subito in campo per sfidare il Parma in Coppa Italia: sarà quella l’occasione giusta?