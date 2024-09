Monza-Inter, Lautaro Martinez c’è! Ma Inzaghi cambia: le formazioni ufficiali

Monza-Inter in campo tra poco per la partita valida per la quarta giornata di Serie A Enilive 2024-25. Fischio d’inizio alle ore 20.45 a presso all’U-Power Stadium. Lautaro Martinez confermato in attacco dopo i dubbi alla vigilia e il possibile impiego di Mehdi Taremi che va in panchina. Simone Inzaghi però cambia ugualmente qualcosa.

I CAMBI – Simone Inzaghi sceglie la via delle rotazioni intelligenti per affrontare l’impegno di questa sera, dando respiro a diversi titolari reduci dalle fatiche con le rispettive nazionali, ma senza stravolgere l’ossatura della squadra. Saranno quattro i cambi previsti in Monza-Inter, con Stefan de Vrij che farà il suo rientro al centro della difesa al posto di Francesco Acerbi, mentre Alessandro Bastoni osserverà un turno di riposo dopo aver giocato tutte le partite con l’Italia. La gestione delle energie si estende anche al centrocampo, dove Kristjan Asllani prenderà il posto di Hakan Calhanoglu, che non è al meglio della condizione fisica. Anche Nicolò Barella godrà di una pausa, con Davide Frattesi pronto a sfruttare l’ottimo momento di forma e l’entusiasmo accumulato in Nazionale per partire dal primo minuto. . In attacco, la coppia titolare sarà ancora formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con Mehdi Taremi e Marko Arnautovic pronti a subentrare dalla panchina.

MONZA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (3-4-2-1): 30 Turati; 4 Izzo, 22 Marì, 44 A. Carboni; 13 Pereira, 32 Pessina, 38 Bondo, 77 Kyriakopoulos; 14 Maldini, 10 Caprari; 11 Djuric.

In panchina: 21 Pizzignacco, 69 Mazza, 5 Caldirola, 12 Sensi, 20 Forson, 24 Maric, 27 Valoti, 33 D’Ambrosio, 37 Petagna, 42 Bianco, 47 Mota Carvalho.

Allenatore: Alessandro Nesta

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 31 Bisseck, 42 Palacios, 95 Bastoni, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

