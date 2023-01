Monza-Inter, Inzaghi valuta le condizioni di Acerbi: due cambi in formazione – CdS

Per Monza-Inter stasera alle 20.45 la formazione di Inzaghi sarà molto simile a quella vista contro il Napoli. Il Corriere dello Sport conferma come saranno due i cambi dal 1′ rispetto a mercoledì, da valutare Acerbi.

OBIETTIVO CONTINUITÀ – Simone Inzaghi cambia poco in Monza-Inter. Due le modifiche rispetto alla grande vittoria contro il Napoli, secondo il Corriere dello Sport, e tutte “olandesi”. Stefan de Vrij prenderà il posto di Francesco Acerbi, reduce da un’ottima prova tre giorni fa ma leggermente affaticato e quindi da valutare, mentre Denzel Dumfries rileverà Matteo Darmian che ha limitato Khvicha Kvaratskhelia. Il numero 2, che si è infortunato ai Mondiali, sta cercando la brillantezza perduta. Per il resto conferme rispetto alla partita che ha aperto il 2023, soprattutto in attacco dove Edin Dzeko e Romelu Lukaku faranno di nuovo coppia lasciando Lautaro Martinez pronto a subentrare (vedi articolo). A centrocampo di nuovo assente Marcelo Brozovic, ma il suo rientro non era previsto per Monza-Inter. Va quindi Hakan Calhanoglu davanti alla difesa, una situazione ormai abbastanza nota. A sinistra ancora Federico Dimarco favorito su Robin Gosens, dopo l’assist per Dzeko. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Monza-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.