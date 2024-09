Monza-Inter, Inzaghi pensa a tre cambi. La probabile formazione

Domenica alle ore 20.45 si gioca Monza-Inter, quarta giornata di campionato. Simone Inzaghi pensa a diversi cambi per il match, la probabile formazione.

MODIFICHE – Le nazionali e i giocatori convocati non hanno permesso a Simone Inzaghi di avere a disposizione l’intero gruppo ad Appiano Gentile in questa settimana. Solo oggi sono stati tutti presenti all’allenamento, sono tornati Lautaro Martinez e Mehdi Taremi assieme a Denzel Dumfries e Kristjan Asllani. Dei quattro appena citati solo due giocheranno dal primo minuto: l’argentino e l’olandese, di cui si è parlato tanto in chiave rinnovo in questi giorni. Il giocatore farà il suo esordio da titolare in stagione con la maglia nerazzurra, ha la chance perciò di replicare il gol fatto in Nations League. Altri due cambi sono previsti in vista del match tra Monza e Inter: entrambi sono a centrocampo. Henrikh Mkhitaryan dovrebbe sedere in panchina, è pronto alla prima in assoluto ufficiale Piotr Zielinski. Il polacco da martedì si allena ed è pronto per l’occasione. L’ultimo cambio sarà sulla fascia sinistra. Federico Dimarco prenderà fiato per Carlos Augusto, non convocato dal Brasile e rimasto a Milano tra riposo e allenamenti. La probabile formazione di Inzaghi di seguito.

Monza-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.