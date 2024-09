Monza-Inter, Inzaghi testa la formazione con tanto di particolare!

Monza-Inter domenica alle 20.45 riporterà in campo la squadra di Inzaghi a sedici giorni dall’ultima partita, quella contro l’Atalanta di due settimane fa esatte (vinta 4-0). In formazione, oggi il tecnico ha provato qualcosa di particolare in allenamento.

SI CAMBIA – Dopo tre giornate in cui la formazione era più o meno sempre la stessa, per Monza-Inter sono attese alcune novità da parte di Simone Inzaghi. Non una rivoluzione vera e propria, ma qualche cambio per arrivare al meglio alla sfida col Manchester City. Possibile si vedano alcune facce nuove, così come giocatori un minimo lasciati nel dimenticatoio in queste prime partite. La seduta di oggi, in attesa di quella della vigilia di domani, ha dato qualche prima sensazione avendo ormai il gruppo al completo per il rientro dei nazionali.

Monza-Inter, novità dall’allenamento di oggi!

IL TEST – L’Inter di scena a Monza può vedere la “doppia T” in attacco, quella formata da Marcus Thuram e Mehdi Taremi. Con Lautaro Martinez, reduce dal viaggio intercontinentale con l’Argentina, pronto a subentrare nella ripresa e da tenere buono per l’Etihad Stadium in Champions League. Inzaghi ha provato il francese e l’iraniano nell’allenamento di oggi, non è ancora una certezza ma una prima indicazione di certo sì. Possibile l’esordio di Piotr Zielinski, finora utilizzato solo in amichevole, ma non di Davide Frattesi che in molti vorrebbero vedere titolare visti i due gol con l’Italia. In difesa da non escludere un rilancio di Yann Bisseck, anche se Benjamin Pavard è rimasto ad Appiano Gentile durante la sosta e questo è un vantaggio per lui. Sulla fascia destra c’è il ballottaggio ormai canonico fra Denzel Dumfries e Federico Dimarco.

La probabile formazione di Inzaghi

L’UNDICI – Questa la probabile formazione di Inzaghi per Monza-Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; M. Thuram, Taremi.