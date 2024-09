Monza-Inter, Inzaghi sceglie rotazioni mirate! Le ultime di formazione

Monza-Inter in campo questa sera all’U-Power Stadium tra poco meno di tre ore. Per questa prima sfida dopo la sosta per le Nazionali, Simone Inzaghi punterà almeno inizialmente su alcune rotazioni mirate e soprattutto on esagerate. Ecco le ultime di formazione.

PRIMA DELLA PARTITA – Simone Inzaghi sceglie la via delle rotazioni intelligenti per affrontare l’impegno di questa sera, dando respiro a diversi titolari reduci dalle fatiche con le rispettive nazionali, ma senza stravolgere l’ossatura della squadra. Saranno quattro i cambi previsti in Monza-Inter, con Stefan de Vrij che farà il suo rientro al centro della difesa al posto di Francesco Acerbi, mentre Alessandro Bastoni osserverà un turno di riposo dopo aver giocato tutte le partite con l’Italia. La gestione delle energie si estende anche al centrocampo, dove Kristjan Asllani prenderà il posto di Hakan Calhanoglu, che non è al meglio della condizione fisica. Anche Nicolò Barella godrà di una pausa, con Davide Frattesi pronto a sfruttare l’ottimo momento di forma e l’entusiasmo accumulato in Nazionale per partire dal primo minuto. Sempre presente Henrikh Mkhitaryan, che ha lavorato in settimana.

MONZA-INTER, ROTAZIONI INTELLIGENTI

POI SOLO CONFERME – Per il resto, Inzaghi manterrà la struttura consolidata, confermando Matteo Darmian sulla fascia destra e Federico Dimarco su quella sinistra, due certezze ormai per l’Inter. In attacco, la coppia titolare sarà ancora formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con Mehdi Taremi e Marko Arnautovic pronti a subentrare dalla panchina. Inzaghi opera scelte ponderate, dosando al meglio le energie della sua rosa in vista di un periodo denso di impegni. L’obiettivo è chiaro: preservare i protagonisti senza perdere fluidità di gioco e incisività.