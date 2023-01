Monza-Inter, Inzaghi rispolvera Dumfries dal 1′! Un dubbio in attacco – SM

Monza-Inter è la prossima sfida di campionato in programma sabato 7 gennaio alle ore 20.45 all’U-Power Stadium. Inzaghi potrebbe riproporre in gran parte la stessa formazione che ha battuto il Napoli con un ritorno dal 1′ e un altro dubbio. Di seguito le ultime di sportmediaset.it

DUE POSSIBILI DIFFERENZE – Monza-Inter è la sfida in programma sabato 7 gennaio alle ore 20.45, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A (QUI l’allenamento nerazzurro). Simone Inzaghi, dopo aver battuto il Napoli riaprendo la corsa scudetto, potrebbe cambiare pochissimo nell’undici iniziale. Tutto fa pensare che Denzel Dumfries, partito dalla panchina contro la capolista azzurra, possa scendere in campo dal 1′ con Matteo Darmian dalla panchina. L’altro dubbio riguarda l’attacco: dopo la coppia Edin Dzeko-Romelu Lukaku, qualora Lautaro Martinez stesse bene il tecnico piacentino potrebbe scegliere l’argentino dal 1′ relegando uno dei due centravanti in panchina. Dzeko al momento sembra intoccabile, ma ci sono ancora diversi giorni per decidere. Per il resto tutto confermato.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi. de Vrij; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko