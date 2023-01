Monza-Inter, Inzaghi pensa a tre cambi rispetto al Napoli! I dubbi – Sky

Monza-Inter è in programma questa sera alle 20:45. Secondo Sky Sport, Inzaghi dovrebbe operare tre cambi di formazione rispetto agli undici scesi in campo contro il Napoli

NOVITA’ – Mancano poche ore al calcio d’inizio di Monza-Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Inzaghi dovrebbe optare per tre cambi di formazione rispetto alla squadra schierata mercoledì sera contro il Napoli. In difesa spazio a de Vrij che dovrebbe prendere il posto di Acerbi al fianco di Skriniar e Bastoni. A centrocampo confermati Calhanoglu in regia, Barella mezzala destra e Mkhitaryan mezzala sinistra, con Dimarco sulla corsia mancina e a destra Dumfries, che dovrebbe essere preferito a Darmian. In attacco tre calciatori si giocano due posti disponibili: Dzeko, Lautaro Martinez e Lukaku con il “Toro” che scalpita dopo lo spezzone contro la squadra di Spalletti.