Monza-Inter, Inzaghi non lascia nulla al caso? Probabile formazione

Monza-Inter è la partita di domenica sera, la prossima di campionato per la squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico non vuole lasciare nulla al caso e pensa a questa probabile formazione.

DUBBI – Domenica alle 20.45 l’Inter torna finalmente in campo per la quarta giornata di campionato da disputare contro il Monza. I nerazzurri sono per ora a quota 7 punti e puntano alla doppia cifra già prima del derby, che sarà prossima settimana. Simone Inzaghi infatti non vuole lasciare nulla al caso e prevede di far giocare la maggior parte dei suoi giocatori solitamente titolari. La difesa non cambierà sicuramente: Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, che è stato l’unico a partire con la nazionale. Il centrocampo è il reparto che sarà modificato interamente: rimarranno solo Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu, gli altri saranno Carlos Augusto, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski. Il polacco farà perciò un doppio esordio, dal primo minuto e assoluto con la maglia del club meneghino. In attacco ci si affida ai big, niente turnover prima del Manchester City in Champions League. Ecco le scelte di Inzaghi.

Monza-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.