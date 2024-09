Monza-Inter, Inzaghi cambia tanto? La sensazione su Lautaro Martinez e la probabile formazione

Monza-Inter potrebbe già essere una partita chiave per indirizzare l’Inter nel primo sorpasso stagionale dopo il nuovo pareggio della Juventus (contro l’Empoli). Simone Inzaghi è pronto a sciogliere i dubbi di formazione, principalmente quelli su Lautaro Martinez.

PROBABILE FORMAZIONE – Simone Inzaghi si avvicina alla delicata trasferta contro il Monza con l’obiettivo di non perdere terreno in campionato, specialmente alla luce del secondo pareggio consecutivo della Juventus. Il tecnico piacentino, pur considerando gli imminenti impegni contro il Manchester City in Champions League e il derby contro il Milan, sembra intenzionato a effettuare cambi mirati, ma non massicci. In porta ci sarà Yann Sommer, ormai sicuro del posto da titolare. La difesa potrebbe vedere qualche modifica, con Carlos Augusto favorito per partire dal primo minuto. Il brasiliano è destinato a far rifiatare Bastoni più che Dimarco, dando equilibrio sulla fascia sinistra. Al centro, chance per Stefan De Vrij al posto di Francesco Acerbi, mentre Benjamin Pavard sarà confermato sul centro-destra. Matteo Darmian potrebbe essere destinato a una nuova maglia da titolare, anche se il ballottaggio con Denzel Dumfries è ancora aperto.

CENTROCAMPO E ATTACCO – Dopo le ottime prestazioni in Nazionale, Frattesi potrebbe scalzare Nicolò Barella, garantendo maggiore freschezza. In regia, Kristjan Asllani potrebbe avere l’occasione di far riposare Hakan Calhanoglu, mentre Henrikh Mkhitaryan, dopo una settimana di allenamenti regolari, sembra confermato come titolare. Zielinski, recente acquisto dell’Inter, dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina. In attacco, Lautaro Martinez ha mostrato di essere in ottime condizioni e non intende riposare, nonostante gli imminenti impegni. Il capitano argentino dovrebbe essere confermato accanto a Marcus Thuram, mentre Mehdi Taremi potrebbe partire dalla panchina. Il ballottaggio resta aperto, ma sembra più probabile che il tecnico voglia gestire al meglio l’attaccante iraniano.

Monza-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.