Monza-Inter, Inzaghi con un uomo in più! Scelte last minute – Sky

Monza-Inter è la sfida che andrà in scena sabato alle ore 20.45 all’U-Power Stadium. La squadra di Inzaghi si è allenata in mattinata con Buchanan regolarmente in gruppo e quindi a disposizione per la trasferta brianzola. Di seguito le ultime di Paventi su Sky Sport

SCELTE LAST MINUTE – Monza-Inter è la partita in programma domenica alle ore 20.45, ultima sfida per i nerazzurri prima del trasferimento in Arabia Saudita dove proverà a difendere la Supercoppa italiana vinta la scorsa stagione. Intanto Simone Inzaghi ha tutta la rosa a disposizione, come sottolinea Andrea Paventi: «L’Inter si è allenata stamattina e tornerà a lavorare domani pomeriggio, per quello che sarà un allenamento importante per iniziare a capire le scelte di Inzaghi. Il tecnico nerazzurro va a sfidare Palladino che gli ha creato qualche problema la scorsa stagione. L’Inter quest’anno è davanti a tutti e deve cercare di mantenere il margine, finora minimo, dalla Juventus. L’avversario è difficile e la trasferta una di quelle da affrontare con il piglio giusto. Oggi ad Appiano si sono allenati tutti, anche Buchanan che ha ottenuto il permesso di soggiorno e dunque si candida alla convocazione. Le scelte di Inzaghi arriveranno davvero nelle ultime ore perché è fondamentale capire quali possono essere gli uomini giusti».