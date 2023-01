Monza-Inter, in attacco coppia non scontata! Lautaro Martinez si candida – SM

Si torna subito in campo dopo la vittoria con il Napoli, questa sera alle 20:45 si gioca Monza-Inter. Sarà importante la gestione delle forze da parte di mister Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le scelte in attacco potrebbero non essere così scontate: Lautaro Martinez potrebbe insidiare qualcuno.

IN ATTACCO – Inter subito in campo in trasferta contro il Monza dopo la vittoria contro il Napoli primo in classifica. In attacco Simone Inzaghi è sempre più indirizzato a schierare la coppia formata da Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, ma attenzione alla possibile sorpresa delle ultime ore. Lautaro Martinez scalpita in panchina dopo il suo ritorno in nerazzurro. Contro il Napoli ha trovato qualche minuto giusto per riprendere il ritmo partita e già contro il Monza potrebbe scalare piano piano le gerarchie in attacco. Da capire chi gli lascerà il posto, visto l’ottimo momento di Edin Dzeko, e con un Romelu Lukaku che ha sempre più bisogno di mettere minuti nelle gambe.

Fonte: Sportmediaset