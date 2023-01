Monza-Inter, i 26 convocati di Palladino per l’inedita sfida: due ancora out

Monza-Inter è la sfida in programma domani, sabato 7 gennaio 2023, alle ore 20.45 all’U-Power Stadium. Raffaele Palladino, che oggi è intervenuto in conferenza stampa (vedi articolo), ha diramato la lista dei 26 convocati per la partita

Monza-Inter, 26 convocati per Palladino: assenti Sensi e Rovella

PORTIERI: 16 Di Gregorio, 89 Cragno, 91 Sorrentino

DIFENSORI: 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 44 Carboni, 55 Izzo, 26 Antov, 30 Carlos Augusto, 19 Birindelli

CENTROCAMPISTI: 32 Pessina, 8 Barberis, 22 Ranocchia, 10 Valoti, 7 Machin, 38 Bondo, 28 Colpani, 60 Colombo

ATTACCANTI: 84 Ciurria, 17 Caprari, 80 Vignato, 37 Petagna, 77 D’Alessandro, 9 Gytkjaer, 47 Mota Carvalho