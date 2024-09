Monza-Inter, Frattesi coinvolto: per Inzaghi tre cambi sicuri – SM

L’Inter si prepara alla trasferta di Monza contro la squadra di Alessandro Nesta. Match che arriva a pochi giorni dal debutto in Champions League. Qualche cambio per Inzaghi, tra questi Davide Frattesi.

CAMBI – Vigilia di Monza-Inter, match che si disputerà domani sera al Brianteo a partire dalle 20.45. I nerazzurri vanno a caccia del terzo successo consecutivo, dopo aver battuto Lecce e Atalanta prima della sosta. Inzaghi, anche per far fronte agli impegni contro Manchester City in Champions League e Milan prossima domenica, farà qualche rotazione. Si prepara Frattesi, che punta ad essere più coinvolto, dopo aver fatto sfracelli in nazionale tra Francia e Israele. Inzaghi prepara altri tre cambi quasi sicuri, come racconta Sport Mediaset.

Monza-Inter, Frattesi verso una maglia da titolare!

ULTIME – Frattesi, dopo aver fatto due gol con la maglia dell’Italia contro Francia prima e Israele poi, prova a rilanciarsi anche con l’Inter. Simone Inzaghi lo ha utilizzato poco nelle prime tre giornate di campionato, non impiegandolo mai dal primo minuto. Domani occasione al Brianteo contro contro la sua ex squadra. Poi altri due cambi sono certi: Carlos Augusto al posto di Alessandro Bastoni e Mehdi Taremi per Lautaro Martinez. Il Toro, rientrato giovedì, aiuterà i suoi a gara in corso.