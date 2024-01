Monza-Inter, Frattesi deve aspettare: Inzaghi ha altri piani – SM

Sabato sera è atteso il ritorno in campo della squadra di Simone Inzaghi, che ha le idee chiare per la formazione titolare in Monza-Inter. Di seguito le probabili scelte del mister.

UNDICI COMPLETO – Alla vigilia di Monza-Inter sorgono nuovi quesiti sull’undici titolare che scenderà in campo per la prima trasferta nerazzurra dell’anno. Simone Inzaghi, però, non sembra avere particolari dubbi in merito, anzi. Con la completa disponibilità di tutti i suoi uomini e le ampie alternative, l’allenatore piacentino sceglie di puntare sulla sua formazione tipo. Nessun turnover in Monza-Inter, dunque. Di conseguenza anche Davide Frattesi, che era fra i candidati al ruolo da titolare, deve aspettare. Secondo SportMediaset l’eroe della sfida contro il Verona si accomoderà in panchina. Verrà rilanciato dal 1′ invece Federico Dimarco. Questo l’unico cambio previsto per la formazione di Inzaghi rispetto all’ultima partita nerazzurra. Di seguito il punto su quello che dovrebbe essere l’undici completo per Monza-Inter.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.