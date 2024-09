Monza-Inter, i convocati di Nesta: due ex nerazzurri ma uno assente!

Alessandro Nesta ha scelto i suoi ventidue calciatori per Monza-Inter. Nella lista dei convocati compaiono due ex nerazzurri, ne manca invece uno all’appello. Di seguito i disponibili e gli indisponibili per la quarta sfida di Serie A.

LISTA DEI CONVOCATI – Alessandro Nesta si prepara ad accogliere all’U-power Stadium i detentori del titolo del campionato di Serie A. Domani sera, alle ore 20.45, va in scena Monza-Inter, per la quale l’allenatore ha scelto i suoi ventidue calciatori. Nella lista dei convocati dei brianzoli si legge il nome di due ex nerazzurri: Danilo D’Ambrosio e Stefano Sensi, che ha recuperato e sarà disponibile. Sarà assente, invece, Roberto Gagliardini, insieme anche ad Alessio Cragno, Samuele Birindelli, Patrick Ciurria e Samuele Vignato. Tra i calciatori che Nesta, reduce dalla conferenza stampa di vigilia, è riuscito a recuperare per Monza-Inter ci sono Omari Forson, Dany Mota e, come accennato precedentemente, Sensi. Attesa, invece, per scoprire come Simone Inzaghi deciderà di scendere in campo, considerando anche i successivi impegni. Di seguito la lista completa dei convocati del Monza per la gara di domani.

Monza-Inter, la lista completa dei convocati da Alessandro Nesta

Izzo, Caldirola, Caprari, Djuric, Sensi, Pedro Pereira, Maldini, Forson, Pizzignacco, Pablo Marí, Maric, Valoti, Turati, Pessina, D’Ambrosio, Petagna, Bondo, Bianco, Carboni, Mota Carvalho, Mazza, Kyriakopoulos.