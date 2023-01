Monza-Inter, che entusiasmo! Verso il tutto esaurito: ultimi biglietti

Si va verso il tutto esaurito all’U-Power Stadium, dove sabato sera andrà in scena Monza-Inter. Grande attesa in Brianza per i nerazzurri: restano infatti disponibili soltanto gli ultimi biglietti, come comunicato dalla società.

TUTTO ESAURITO – C’è grande attesa per Monza-Inter, sfida valevole per la diciassettesima giornata di Serie A e a cui le squadre arrivano in modo ottimo. I brianzoli dopo un importante pareggio sul campo della Fiorentina, mentre i nerazzurri dopo la grande vittoria in casa contro il Napoli capolista. Come comunicato dal Monza, si va verso il tutto esaurito all’U-Power Stadium: sono infatti disponibili soltanto gli ultimi tagliandi per la sfida di sabato sera acquistabili alla Biglietteria Sud dell’impianto domani (6 gennaio) dalle 10 alle 18 e sabato dalle 14 alle 20.30, a pochi minuti dal fischio d’inizio.