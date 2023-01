Monza-Inter, cambio a sorpresa in attacco! La scelta di Inzaghi – Sky

Monza ed Inter si sfideranno alle 20:45. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Inzaghi è pronto ad fare un’esclusione eccellente in attacco.

CAMBI – Monza-Inter andrà in scena alle 20:45. Secondo quanto riferito da Sky Sport non sarà del match dal 1′ Romelu Lukaku. Al posto del belga, sceso in campo da titolare contro il Napoli, al fianco del confermatissimo Edin Dzeko agirà Lautaro Martinez. Una decisione a sorpresa del tecnico nerazzurro rispetto alle sensazioni filtrate nelle ultime ore.