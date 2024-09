Monza-Inter, primo allenamento al completo! Lautaro Martinez non l’unico dubbio – Sky

L’Inter ha svolto oggi la sua prima vera sessione di allenamento con il gruppo al completo presso il ‘Bper Training Centre’ di Appiano Gentile. Prende tempo Inzaghi per alcune scelte di formazione, una su tutti sul possibile impiego di Lautaro Martinez.

AL COMPLETO – Tutti i giocatori dell’Inter rientrati dagli impegni internazionali presenti e a disposizione di Simone Inzaghi, ad eccezione di Tajon Buchanan. Con la trasferta di domenica contro il Monza alle porte, Simone Inzaghi ha guidato una seduta che non ha però offerto indicazioni chiare riguardo alla formazione che scenderà in campo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore nerazzurro non ha ancora preso decisioni definitive sulle rotazioni da adottare in vista dei prossimi impegni contro Manchester City e Milan. Tra i giocatori che potrebbero riposare ci sono Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez.

Tempo ancora per decidere, tanti i dubbi!

LA SITUAZIONE – Alessandro Bastoni, reduce da impegni con la Nazionale italiana, potrebbe essere lasciato a riposo. In tal caso, il brasiliano Carlos Augusto sarebbe il candidato principale a prendere il suo posto nel terzetto difensivo. Possibile nuova chance alla coppia formata da Marcus Thuram e Mehdi Taremi. A centrocampo, rimangono da valutare le condizioni di Hakan Calhanoglu. Davide Frattesi, galvanizzato dai due gol segnati con la Nazionale italiana nelle recenti qualificazioni, è in cerca di una maglia da titolare. Con l’avvicinarsi della sfida di Monza, Simone Inzaghi si prenderà ancora un giorno per analizzare le condizioni della squadra e prendere le ultime decisioni.