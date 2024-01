Monza Inter, riposano Acerbi e Barella! Inzaghi cambia: la probabile formazione – SM

Oggi in campo Monza-Inter alle ore 20:45, secondo quanto riportato da Sportmediaset, Simone Inzaghi è pronto a cambiare qualcosa nell’undici titolare, considerando i prossimi impegni in Supercoppa italiana (e in campionato), ma anche la stanchezza dei giocatori. In tal senso, dalla probabile formazione potrebbero riposare Francesco Acerbi e Nicolò Barella.

PROBABILE FORMAZIONE – Monza-Inter si gioca questa sera, dopo una settimana intera di lavoro, un lusso che la squadra di Simone Inzaghi non potrà permettersi per tutta la stagione. I nerazzurri affrontano la squadra allenata da Raffaele Palladino nella gara valevole per la ventesima giornata di Serie A. Stamani ultima rifinitura ad Appiano poi nel tardo pomeriggio il trasferimento all’U-Power Stadium, ma il tecnico nerazzurro valuta già qualche possibile cambio con l’inserimento di Davide Frattesi nell’undici titolare, soprattutto dopo il gol-vittoria contro il Verona. Chi dovrebbe riposare a centrocampo è Nicolò Barella, diffidato: Inzaghi potrebbe decidere di preservarlo considerando gli impegni importanti in Supercoppa italiana. Mma anche in campionato contro Fiorentina e successivamente Juventus. Scontata l’accoppiata in attacco con Lautaro Martinez e Marcus Thuram, mentre sulla destra potrebbe rivedersi Matteo Darmian al posto di Denzel Dumfries. A sinistra ci sarà Federico Dimarco, che ha dato risposte importanti, per il resto la formazione resta invariata. Al centro della difesa, invece, ci sarà Stefan de Vrij, con Francesco Acerbi

Di seguito la probabile formazione dei nerazzurri in Monza-Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.ù

Tutti gli aggiornamenti LIVE in vista della partita di questa sera