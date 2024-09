Monza-Inter 1-1, tutto nel finale: Dumfries risponde a Dany Mota

Termina sul punteggio di 1-1 Monza-Inter, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0.

SVANTAGGIO – Una serata non brillantissima per l’Inter, che esce dalla sfida contro il Monza con un punto. Una partita non bellissima quella giocata dai nerazzurri, lontanissimi da quelli visti contro l’Atalanta la scorsa giornata. E le occasioni infatti sono pochissime, da segnalare soltanto un tentativo poco convinto di Kristjan Asllani dalla distanza al 65′, che non si avvicina nemmeno alla porta. Simone Inzaghi prova a gara in corso a dare una scossa, cambiando di fatto tutto l’attacco e passando a un tridente inedito composto da Joaquin Correa, Marko Arnautovic e Marcus Thuram. Non è però abbastanza e, anzi, all’81’ arriva una doccia gelata: cross dalla destra, Dany Mota stacca più in alto di Benjamin Pavard in area di rigore e di testa piazza il pallone dove Yann Sommer non può arrivare.

RIMONTA – L’Inter a questo punto, però, non si dà per vinta e inizia ad assaltare il fortino del Monza. Dopo una serie di tentativi, anche abbastanza confusi, al minuto 88 arriva finalmente il gol: scambio sulla sinistra tra Joaquin Correa e Carlos Augusto, cross in mezzo alla cieca del brasiliano che sul secondo palo trova l’inserimento di Denzel Dumfries ed entra così la palla dell’1-1. Una rete che, per come si era messa una partita, resta comunque importante per evitare la sconfitta. Ora i nerazzurri sono chiamati a rifarsi contro Manchester City in Champions League e Milan nella prossima giornata di Serie A.

MONZA-INTER 1-1

Dany Mota all’81’, Dumfries all’88’