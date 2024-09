Monza-Inter (1-1), pagelle: fioccano i 5! Dimarco il migliore – CdS

Monza-Inter è terminata 1-1, match valido per la quarta giornata di campionato. Prestazione sottotono dei nerazzurri, si salva solo Federico Dimarco. Le pagelle del Corriere dello Sport.

SI SALVANO IN TRE – Al Brianteo Monza-Inter finisce 1-1. Prestazione sottotono dei nerazzurri, che non vanno oltre il pari sul campo dei brianzoli, non sfruttando il pareggio della Juventus e del Torino per volare in vetta alla classifica. La squadra di Simone Inzaghi, scarna di quattro titolarissimi (Calhanoglu, Barella, Bastoni e Acerbi), non crea tantissimo e si infrange contro l’ottima organizzazione tattica e difensiva del Monza. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle della partita, dando il miglior voto a Federico Dimarco: ossia 7. Altri due hanno ottenuto un voto positivo, Carlos Augusto e l’autore del gol del pari Denzel Dumfries: per entrambi 6,5. Per il resto, tantissime insufficienze nelle pagelle di Monza-Inter.

Monza-Inter, pagelle: fioccano tanti 5 (soprattutto in attacco)

INSUFFICIENZE – Tantissimi giocatori sottotono ieri dell’Inter a Monza. Il Corriere dello Sport ha dato diversi 5 ai ragazzi di Simone Inzaghi. In avanti, malissimo Lautaro Martinez, Thuram e Taremi. Tutti e tre poco incisivi e mai pericolosi davanti a Turati. Seguono a ruota Frattesi, Zielinski e Pavard. Quest’ultimo reo di essersi perso Dany Mota sul gol del vantaggio brianzolo. Solo 5,5, invece, per Inzaghi. Il tecnico ha voluto fare turnover, probabilmente cambiando anche un po’ troppo. Poi due 6 tra de Vrij e Asllani. Mkhitaryan e Darmian da 5,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia