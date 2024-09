Monza-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter non è andata oltre il pari a Monza, raccogliendo il suo secondo pareggio di fila in trasferta in questo inizio di campionato. Nessun successo per due volte consecutive, dunque, fuori da San Siro. Non accadeva dal 2021.

Monza-Inter 1-1, le curiosità statistiche della partita

DUE – Le partite consecutive senza vittoria dell’Inter in trasferta ad inizio campionato. Non accadeva dalla stagione 2020-21, ossia la seconda con Antonio Conte in panchina. In quel caso, i nerazzurri pareggiarono contro la Lazio 1-1 e poi persero il derby (giocato in casa) per 1-2. Quest’anno, invece, l’Inter ha pareggiato prima 2-2 a Genova e ieri a Monza per 1-1. Una curiosità: quell’anno l’Inter vinse lo scudetto.

QUARANTACINQUE – Le partite senza reti di Joaquin Correa. L’argentino non segna in gara ufficiale dal 19 aprile 2023, ossia dalla partita pareggiata dall’Inter in Champions League per 3-3 nel ritorno dei quarti di finale. Lo scorso anno al Marsiglia, non ha segnato nessun gol.

ZERO – Le reti messe a referto da Lautaro Martinez in questo avvio di campionato. Lo scorso anno era già a cinque gol dopo quattro partite. Un digiuno così lungo non ce l’aveva dalla stagione 2018-19, ossia la sua prima all’Inter. Quell’anno, con Luciano Spalletti in panchina, trovò il suo primo gol in nerazzurro solamente il 29 settembre, ossia alla settima giornata.

DUE – I pareggi dell’Inter in casa del Monza. I nerazzurri avevano pareggiato, ma per 2-2, anche nella stagione 2022-23. In quel caso, furono i brianzoli a segnare nel finale con Caldirola.

CINQUANTA – Come le presenze ufficiali di Carlos Augusto con la maglia dell’Inter. Il suo debutto lo scorso proprio contro il Monza alla prima giornata.