Il Monza anti Inter senza ex dal 1′! Ma Nesta recupera un big – CdS

Il Monza si prepara alla sfida contro l’Inter. La squadra di Alessandro Nesta, infarcita di ex nerazzurri, potrebbe non averne neanche uno però dal primo minuto.

RIVALE – Sarà il Monza il primo avversario post sosta nazionali per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra di Nesta non ha ancora vinto nessuna partita in campionato, conquistando due punti in tre giornate: 0-0 con l’Empoli, sconfitta per 1-0 contro il Genoa e poi pareggio 2-2 contro la Fiorentina. Sfortunato il pari arrivato in extremis proprio al Franchi, con la squadra brianzola avanti di due nel primo tempo e poi recuperata nella ripresa. Domenica sera al Brianteo, Nesta non dovrebbe schierare nessuno degli ex nerazzurri almeno dal primo minuto. Ma ha un ballottaggio.

Monza-Inter, Nesta panchina gli ex: un ballottaggio

ULTIME – I vari Roberto Gagliardini a Danilo D’Ambrosio, passando per Stefano Sensi e Luca Caldirola, sono tutti giocatori che hanno militato nell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, nessuno di loro dovrebbe giocare dal primo minuto domenica sera. Anzi Nesta, recupera Dany Mota sulla trequarti, ma il portoghese rimane in ballottaggio per una maglia dal primo minuto insieme a Caprari. Pedro Pereira invece prenderà il posto dell’infortunato Birindelli. In avanti conferme sia per Maldini che per Djuric, entrambi in gol nell’ultimo turno a Firenze. La probabile formazione del Monza contro l’Inter secondo il Corriere dello Sport.

Monza: (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.