Montipò salva il Verona. L’Udinese non riesce a sfruttare l’uomo in più

Il Verona e l’Udinese si dividono il bottino nel match conclusosi per 0-0. Gli ospiti non riescono a sfruttare la superiorità numerica, nel secondo tempo, dovuta all’espulsione di Suat Serdar.

POCHE EMOZIONI – Il Verona ospita l’Udinese nella sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Il primo tempo vede le due squadre intente principalmente a specchiarsi, con poche occasioni create da una parte e dall’altra. Anche grazie a un ottimo Lorenzo Montipò, gli scaligeri riescono a salvare quelle rare opportunità avute dai friulani nel corso della prima frazione. L’intensità del match cambia in maniera sensibile, nel secondo tempo. Prima con l’occasione che capita al 57′ sui piedi di Hassane Kamara, il quale spara alto da posizione favorevole. Poi, con l’espulsione per doppia ammonizione di Suat Serdar al 71′. Da quel momento, inizia lo show di Montipò. Il portiere del Verona si rende infatti protagonista di due parate decisive per consentire alla sua squadra di ottenere il pareggio finale. Il primo intervento avviene, un minuto dopo l’espulsione del compagno di squadra, con la respinta sul colpo di testa di Lorenzo Lucca. Il secondo, davvero prodigioso, si verifica all’86’ sul tiro quasi imparabile di Arthur Atta. Montipò riesce a toccare la sfera quanto basta per farla andare sulla traversa, evitando così lo 0-1. Il match si conclude senza ulteriori emozioni, con il Verona che sa di dover principalmente ringraziare il suo estremo difensore per non essere uscito sconfitto dal Bentegodi.