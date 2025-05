Torrent è il nuovo allenatore del Monterrey: debutterà contro l’Inter!

Domenec Torrent prende il posto di Martin Demichelis: il Monterrey ufficializza l’arrivo del nuovo allenatore. Il primo avversario sarà l’Inter al Mondiale per Club.

LA NOVITÀ – Lo scorso 12 maggio il Monterrey aveva sollevato dall’incarico Martin Demichelis, dopo una sola stagione alla guida della squadra. Il posto in panchina è rimasto vacante fino ad ora, quando il club messicano ha annunciato l’arrivo di Domenec Torrent. Sarà lui il nuovo allenatore dei Rayados, che debutterà proprio contro l’Inter il 18 giungo. La prossima sfida in programma per il Monterrey, infatti, è quella offerta dal nuovo Mondiale per Club contro i nerazzurri. Poi sarà il turno di Riverl Plate e Urawa.

Il Monterrey ha scelto il nuovo allenatore: contro l’Inter ci sarà Torrent alla guida!

UFFICIALE – Il Monterrey ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Torrent attraverso una nota sul sito del club: «Nell’ambito del suo impegno per l’eccellenza sportiva, il Club de Fútbol Monterrey è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’allenatore catalano Domènec Torrent, che assumerà la carica di allenatore dei Rayados. Una volta firmato il contratto, Domènec e il suo staff tecnico si uniranno alla squadra e inizieranno i preparativi per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. Torrent, 62 anni, vanta oltre trent’anni di esperienza nel calcio professionistico, ricoprendo ruoli nei più importanti club internazionali, ed è noto per il suo stile di gioco equilibrato, dinamico e competitivo. Con la guida del tecnico catalano e il talento della squadra, Rayados gareggerà ai massimi livelli, a partire dall’imminente Coppa del Mondo per Club FIFA». L’Inter, quindi, è subito nel mirino di Torrent.