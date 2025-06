Che Monterrey aspettarsi con l’Inter: la probabile formazione con 3 big

Il Monterrey è la prima squadra che l’Inter dovrà affrontare al Mondiale per Club. Già in Messico si parla della probabile formazione della squadra di Domenec Torrent, il quale ha parlato della sfida contro i nerazzurri.

LA SFIDA – Il Monterrey sarà il primo ostacolo per l’Inter al Mondiale per Club. La partita è in programma tra martedì e mercoledì e si giocherà alle 3 ore italiane (designato già l’arbitro della gara). I nerazzurri di Cristian Chivu sono chiamati a partire bene in questa nuova competizione. Vincere la prima partita del girone sarà fondamentale per poi avviarsi con maggior leggerezza verso le partite successive contro Urawa Red Diamonds e River Plate. In casa Inter, Chivu, ieri presentato peraltro alla stampa, dovrebbe fare a meno di cinque pedine. Per quanto riguarda il Monterrey, sarà una squadra ovviamente da non sottovalutare. Serve rispetto e massimo impegno contro ogni squadra, perché si tratta di squadre comunque poco conosciute e che potrebbero sorprendere in termini di freschezza fisica. Sono tre i big della squadra di Torrent: in primis la leggenda Sergio Ramos, campionissimo del Real Madrid, poi Sergio Canales, centrocampista che ha giocato tantissimo in Liga, e poi Jesus Corona, che in Europa si è fatto notare soprattutto con la maglia del Portogallo. In Patria, i colleghi di juanfutbol.com, hanno aggiornato sulla probabile formazione dei Rayados.

Monterrey-Inter, la probabile formazione di Torrent: Sergio Ramos l’icona

Monterrey (4-2-3-1): Andrada; Arteaga, Guzmán, Sergio Ramos, Chávez; Canales, Ambriz; Jesus Corona, Fimbres, Deossa; Berterame.