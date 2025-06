Monterrey, probabile formazione: con l’Inter 3/5 ‘big’ titolari – TS

Il Monterrey sfida l’Inter oggi alle 3 italiane. Sono cinque nel complesso i giocatori con maggior talento tra i messicani. C’è pure un ex Milan. La probabile formazione del Monterrey contro l’Inter.

LA SFIDA – Il Monterrey sarà il primo ostacolo per l’Inter al Mondiale per Club. La partita è in programma tra oggi e domani notte e si giocherà alle 3 ore italiane (designato già l’arbitro della gara). I nerazzurri di Cristian Chivu sono chiamati a partire bene in questa nuova competizione (leggi conferenza stampa). Vincere la prima partita del girone sarà fondamentale per poi avviarsi con maggior leggerezza verso le partite successive contro Urawa Red Diamonds e River Plate. In casa Inter, Chivu farà a meno di sei pedine, oltre ai noti Bisseck, Calhanoglu, Zielinski, Frattesi e Pio Esposito, ieri si è aggiunto alla lista anche Denzel Dumfries. Per quanto riguarda il Monterrey, sarà una squadra ovviamente da non sottovalutare. Serve rispetto e massimo impegno contro ogni squadra, perché si tratta di squadre comunque poco conosciute e che potrebbero sorprendere in termini di freschezza fisica. Sono cinque i big della squadra di Torrent: in primis la leggenda Sergio Ramos, campionissimo del Real Madrid, poi Sergio Canales, centrocampista che ha giocato tantissimo in Liga, Jesus Corona, che in Europa si è fatto notare soprattutto con la maglia del Portogallo, bomber Berterame, autore di 22 gol in 41 partite in quest’ultima stagione, e infine Lucas Ocampos. Quest’ultimo ha giocato in Italia con le maglie di Milan e Genoa. Mentre in Liga ha giocato al Siviglia. Secondo Tuttosport, Corona e Ocampos dovrebbero partire dalla panchina.

Monterrey-Inter, la probabile formazione di Torrent

Monterrey (4-2-3-1): Andrada; Arteaga, Guzmán, Sergio Ramos, Chávez; Medina, Ambriz; Deossa, Canales, Fimbres; Berterame.