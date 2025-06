Monterrey-Inter 1-1, il tabellino della 1ª giornata del Mondiale per Club

Monterrey-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025.

PAREGGIO MOSCIO – Debutta con un 1-1 l’Inter al Mondiale per Club e Cristian Chivu come allenatore. Contro il Monterrey non basta giocare quasi tutta la partita nella trequarti avversaria, è un pareggio che lascia l’amaro in bocca perché i Rayados segnano sull’unico tiro in porta, un colpo di testa del veterano Sergio Ramos da calcio d’angolo. Al 42’ pareggia Lautaro Martinez, tap-in su assist di Carlos Augusto pescato da uno schema da punizione di Kristjan Asllani. Nella ripresa Lautaro Martinez si mangia l’1-2 con un tiro fuori da ottima posizione, per i messicani palo di Sergio Canales. E il River Plate è già primo da solo. Questo il tabellino di Monterrey-Inter.

MONTERREY-INTER 1-1 – IL TABELLINO

Monterrey (3-5-2): Andrada; Medina, Sergio Ramos, V. Guzman II; Chavez (58’ E. Aguirre), Canales (89’ J. Rojas), J. Rodriguez, O. Torres (58’ Deossa), Arteaga; Berterame (79’ Ambriz), Ocampos (89’ Cortizo).

In panchina: Cardenas, Alvarado, Corona, A. Gonzalez, Reyes, G. Sanchez, De la Rosa, Leone, Moxica, Fimbres.

Allenatore: Domènec Torrent.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (58’ Luis Henrique), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani (68’ Sucic), Mkhitaryan (78’ Zalewski), Carlos Augusto (68’ Dimarco); S. Esposito (58’ M. Thuram), Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Calligaris, de Vrij, Palacios, Carboni, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Wilton Sampaio della federazione brasiliana (Boschilia – Bruno Pires; Tejera; VAR Gallo; A. VAR Lara; S. VAR Hernandez Hernandez).

Gol: 25’ Sergio Ramos, 42’ Lautaro Martinez (I).

Ammoniti: J. Rodriguez (M), Asllani, Barella, Lautaro Martinez (I).

Recupero: 4’ PT, 6’ ST.