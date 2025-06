Monterrey-Inter, formazione ufficiale per l’esordio di Chivu al Mondiale per Club!

È finalmente arrivata la prima formazione ufficiale di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. I nerazzurri fanno il loro debutto al Mondiale per Club 2025 contro i messicani del Monterrey, in una sfida valida per il Gruppo E.

LE SCELTE – Monterrey-Inter, fischio d’inizio fissato alle 3 di notte italiane (18 locali) per l’esordio al Mondiale per Club, in uno spettacolare scenario: il Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California. Cristian Chivu ha sciolto gli ultimi dubbi e ha optato per un undici che conferma in gran parte le previsioni della vigilia. In attacco, l’assenza di Mehdi Taremi – bloccato in Iran a causa delle tensioni geopolitiche – si fa sentire, mentre Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito non è ancora al meglio. La scelta di Chivu è ricaduta su Lautaro Martinez, capitano e uomo simbolo della squadra, affiancato da Sebastiano Esposito, di ritorno dopo la stagione all’Empoli. Un’occasione importante per il giovane attaccante, che cerca visibilità in vista di possibili movimenti di mercato estivi.

Monterrey-Inter, le formazioni ufficiali

Monterrey (4-3-3): Andrada; Medina, Chavez, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Fimbres, Canales; Corona, Berterame, Ocampos.

Allenatore: Domenec Torrent

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sebastiano Esposito, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Calligaris; de Vrij, Sucic, Thuram, Luis Henrique, Dimarco, Palacios, Carboni, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi, Zalewski.

Allenatore: Cristian Chivu