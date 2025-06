Monterrey-Inter, dalla notte fonda parte un nuovo ciclo

Monterrey-Inter, alle 3 di notte ora italiana, fa cominciare l’esperienza dei nerazzurri al Mondiale per Club. Al Rose Bowl di Pasadena comincia un nuovo ciclo, con tantissimo di differente rispetto al passato.

LINEA TRACCIATA – Monterrey-Inter sa molto di ripartenza. Diciotto giorni dopo la terrificante finale di Champions League, è arrivato il momento di tagliare i ponti col passato e iniziare un nuovo ciclo dal Mondiale per Club. Che vede già una figura differente, anche se non certo sconosciuta come Cristian Chivu. Niente più Simone Inzaghi, niente più rincorsa a un qualcosa che si è dimostrato irraggiungibile, niente più (si spera) delusioni. Perché l’Inter da oggi inizia un cammino che dovrà portare a mantenere alta la competitività, cercando di rivincere un trofeo in tempi rapidi. E dovrà farlo in una situazione non certo facile, perché giocare a Los Angeles a metà giugno dopo una stagione massacrante sarà un test non da poco per una squadra apparsa logora.

Monterrey-Inter, le novità non solo in panchina

QUALCOSA DI DIVERSO – Per affrontare il Monterrey, che a sua volta ha un allenatore al debutto (Domènec Torrent), l’Inter ha già qualche nuova freccia al suo arco. A cominciare da Luis Henrique e Petar Sucic, i due acquisti ufficializzati la settimana scorsa e utilizzabili grazie alla finestra di mercato aggiuntiva. Ma può essere anche la volta del lancio di almeno uno dei fratelli Esposito (Sebastiano più dell’acciaccato Francesco Pio), visto che Marcus Thuram continua a non essere al meglio. E, siccome gli infortuni non hanno mai dato tregua, si è appena fermato Denzel Dumfries. Nel Monterrey c’è qualche nome di spicco, come il veterano Sergio Ramos. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Nella notte italiana Monterrey-Inter, trasmessa in differita TV e diretta streaming, con tutta la copertura che proseguirà anche domani mattina.