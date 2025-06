Monterrey-Inter, novità in attacco? Probabile formazione!

Monterrey-Inter si disputerà stanotte alle ore 3 allo Stadio Rose Bowl di Pasadena, in California: di seguito la probabile formazione di mister Cristian Chivu.

LA SFIDA – Monterrey-Inter è un match valido per la prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Per la squadra nerazzurra non sarà una sfida come le altre, dato che inaugurerà l’era Chivu sulla panchina del Club meneghino. La curiosità è tanta, così come la voglia dell’ambiente di dimenticare al più presto l’amara finale di Champions League persa contro il PSG per 0-5. Come ribadito a più riprese dal tecnico rumeno negli ultimi giorni, lavorare sull’aspetto mentale dei suoi calciatori è la chiave per rendere possibile tale auspicio. Solo attraverso un lavoro individuale e collettivo, che vede Chivu come protagonista, la squadra potrà superare questa fase delicata.

Monterrey-Inter, la probabile formazione di Chivu

LE SCELTE – In Monterrey-Inter Chivu dovrebbe ricorrere a pochi cambi rispetto all’11 ideale visto durante la stagione con Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Ciò significa che le uniche modifiche dovrebbero essere dettate da problemi fisici dei titolari di Monaco di Baviera, in particolare a centrocampo e in attacco. Nello specifico, Kristjan Asllani dovrebbe prendere il posto in cabina di regia di Hakan Calhanoglu, mentre Matteo Darmian dovrebbe sostituire l’acciaccato Denzel Dumfries. Più incerto il discorso in attacco, con Marcus Thuram che potrebbe essere risparmiato – a causa della sua non eccellente condizione fisica – così da lasciar spazio a Sebastiano Esposito.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; S. Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.